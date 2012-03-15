Сбербанк России и Агентство стратегических инициатив подписали Меморандум о сотрудничестве

Сбербанк России и Агентство стратегических инициатив подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов в области поддержки среднего бизнеса.

Меморандум подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских и директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян.



Стороны договорились о развитии эффективного, долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие российской экономики и поддержку среднего бизнеса в России.



Сбербанк и Агентство стратегических инициатив объединят усилия в решении таких вопросов, как улучшение инвестиционного климата, выявление и преодоление барьеров развития российского предпринимательства, распространение лучших практик поддержки среднего бизнеса в субъектах Российской Федерации.



«В настоящее время в Сбербанке формируется комплекс финансовых и нефинансовых услуг, направленных на активное развитие индустриальных парков, производственных и инновационных компаний для повышения уровня их конкурентоспособности, – сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских. – Комплексное сотрудничество Сбербанка с АСИ позволит нашим клиентам получить дополнительный сервис и поддержку при реализации инвестиционных проектов как на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, совместная работа позволит создать благоприятные условия для развития инновационных и социальных проектов».



«Основная задача АСИ – коммуникации между бизнесом и властью, – отметил директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян. – Большая часть успешных российских предпринимателей, инициаторов проектов, поступающих в АСИ, активно взаимодействует со Сбербанком и ищет новые возможности и варианты для расширения этого сотрудничества. Подписание меморандума со Сбербанком – логическое продолжение этой работы и важный шаг в развитии и поддержке среднего бизнеса в России».