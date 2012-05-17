МегаЦОД Сбербанка удостоен международной премии Green Enterprise IT Awards 2012

Сбербанк удостоен международной премии Green Enterprise IT Awards 2012 (GEIT). Награждение состоялось в рамках симпозиума Uptime Institute. В номинации «Реализация инновационных технологий энергосбережения в инфраструктуре предприятия» МегаЦОД Сбербанка занял второе место.



«Передовые технические решения Сбербанка основаны на эффективности использования энергии и ресурсов. Благодаря этому, энергоэффективность МегаЦОД Сбербанка была высоко оценена аудиторией симпозиума, - отметил старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский. – Как известно, Москва находится в экстремальной температурной зоне, с диапазоном годовой температуры до -35 до +40 ºС, что значительно осложняет получение хороших показателей энергосбережения для вычислительной инфраструктуры. При проектировании и создании МегаЦОД Сбербанка мы использовали передовой опыт строительства ЦОДов по всему миру, самые лучшие и современные технологии. Наш проект – уникален для России с точки зрения масштаба и технологий».



Первый приз в номинации получила канадская телекоммуникационная компания Bell Canada с проектом географически ориентированной концепции прямого охлаждения ИТ-систем, строящегося на климатических и экологических особенностях севера Канады.



GEIT – награда за реализацию проектов по внедрению энергосберегающих технологий в ИТ-процессы предприятия, вручаемая ежегодно.



МегаЦОД – центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка «Южный порт». Первая очередь ЦОД была открыта в ноябре 2011 года. ЦОД Сбербанка является крупнейшим центром обработки данных в Европе. Проект ЦОД имеет международную сертификацию в Uptime Institute по уровню надежности Tier III.



ЦОД централизует информационные ресурсы всех территориальных банков Сбербанка, что позволяет максимально эффективно осуществлять информационную поддержку подразделений, занимающихся обслуживанием клиентов, и в разы увеличить производительность вычислительных процессов.



Решения, используемые при создании ЦОД, базируются на самых высокопроизводительных энергосберегающих технологиях, соответствующих лучшим мировым практикам. ЦОД «Южный порт» позволяет унифицировать сопровождение практически всех банковских процессов, значительно сокращая сроки внедрения новых банковских продуктов.



Общая площадь ИТ-залов – более 5000 кв.м.