Герман Греф встретился с лидерами ведущих мировых IT-компаний

15-20 мая 2012 года делегация Сбербанка во главе с Президентом, Председателем Правления Сбербанка России Германом Грефом посетила США. В ходе поездки делегация встретилась с топ-менеджерами Microsoft Corporation, Oracle и Cisco Systems.



17 мая в Microsoft Campus состоялись встречи со Стивеном Балмером, CEO Microsoft Corporation, и с Крейгом Манди, Главой по стратегическим разработкам Microsoft Corporation. Кроме того, делегация Сбербанка ознакомилась с инновационными технологиями Microsoft: в частности, с моделью «Офиса будущего», в котором представлены новейшие решения Microsoft и продемонстрированы концепции повышения продуктивности современных организаций.



18 мая прошла встреча с Марком Хердом, Президентом компании Oracle – крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для организаций. В тот же день делегация Сбербанка встретилась с Джоном Чемберсом, CEO Cisco Systems – американской транснациональной компании, разрабатывающей и продающей сетевое оборудование. В ходе посещения делегацией офиса Cisco состоялась демонстрация инновационных технологий для банковской отрасли и обсуждение ключевых трендов в области IT.



«Сбербанк внимательно изучает и анализирует лучшие практики и новейшие разработки IT-индустрии, – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Это способствует дальнейшей трансформации Сбербанка в высокотехнологичную компанию».