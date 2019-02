Система управления кассовой ликвидностью банкоматов Сбербанка была отмечена журналом The Banker

Система управления кассовой ликвидностью банкоматов Сбербанка была отмечена журналом The Banker в номинации Innovation in Cash & Treasury Technology в рамках конкурса Innovation in Banking Technology Awards 2012.



По мнению аналитиков The Banker, экономика России очень сильно ориентирована на наличность и имеет большой объем наличных денег в обороте.

Управлять потоками наличных денежных средств в таких условиях практически невозможно без использования специализированных автоматизированных систем и применения новых способов организации бизнес-процессов.



Сбербанк внедрил систему, позволяющую собирать и обрабатывать исторические данные об остатках и оборотах денежной наличности в банкоматах и филиалах для формирования ежедневных прогнозов, помогающих оптимизировать график инкассации, а также остатки денежной наличности в банкоматах и филиалах банка.



По мнению старшего вице-президента Сбербанка Виктора Орловского, проект управления кассовой ликвидностью банкоматов достоин высокой оценки. «Внедрение данной технологии заняло менее года и позволило не только существенно оптимизировать операционные затраты банка, но и более чем на 30% сократить простои банкоматов по причине отсутствия средств», - подчеркнул Виктор Орловский.



Проект управления кассовой ликвидностью в территориальных банках Сбербанка основан на применении системы OptiCash/OptiNet (разработчик - компания Transoft). Данная система является одной из лучших систем подобного класса в мире и используется в ряде крупнейших банков Европы и США.