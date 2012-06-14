Президент Сбербанка Герман Греф провел с представителями инвестиционного сообщества телефонную конференцию, посвященную приобретению банка DenizBank

Президент Сбербанка России Герман Греф провел телефонную конференцию более чем со 130 представителями мирового инвестиционного сообщества. Конференция была посвящена соглашению о приобретении 99,85% акций турецкого DenizBank, подписанного Сбербанком в июне этого года. Сумма сделки составила 3,5 млрд долларов, в качестве продавца выступила европейская финансовая группа Dexia.



В ходе телефонной конференции инвесторами и аналитиками поднимались вопросы, связанные со стратегией Сбербанка в Турции, финансовым эффектом от синергии и интеграции двух банков, влиянием сделки на коэффициент достаточности капитала Сбербанка и т.д. Герман Греф подчеркнул, что турецкий рынок является крайне перспективным с точки зрения Сбербанка.



«Это второй рынок в Европе среди развивающихся рынков. Кроме того, российско-турецкие экономические связи стремительно развиваются. Товарооборот уже сейчас составляет 30 млрд долларов. Ежегодно Турцию посещают более 3 млн российских туристов. Наши корпоративные клиенты хотят инвестировать в Турции миллиарды долларов», – заявил Герман Греф.



Сбербанк последовательно реализует стратегию расширения своего международного присутствия. В середине прошлого года он приобрел австрийский банк Volksbanken International (VBI) с отделениями в девяти странах Центральной и Восточной Европы. В декабре 2011 года был также приобретен швейцарский SLB Commercial Bank AG. С учетом офисов инвесткомпании «Тройка-Диалог», Сбербанк присутствует на сегодняшний день в 20 странах мира. Согласно Стратегии банка, к 2014 году не менее 5% доходов Сбербанк должен получать от своих зарубежных активов.