Сайт Сбербанка стал еще более информативным и удобным для пользователей

а страницах корпоративного сайта Сбербанка России www.sberbank.ru на основании анализа потребностей посетителей реализован ряд изменений, направленных на повышение информативности и удобства пользователей.



Среди нововведений – удобный навигационный блок в нижней части страниц сайта, с помощью которого посетитель может легко перейти в нужный ему раздел без необходимости прокрутки страницы. Более информативной стала и главная страница – представлены новые блоки, легче для чтения стали курсы валют, котировки обезличенных металлических счетов и акций. Кроме того, обновлен внешний вид корпоративного блога Банка – «Сберблог».



В 2012 году сайт Сбербанка был удостоен двух значимых наград: международной и российской. Сайт Сбербанка занял первое место среди российских компаний в рейтинге FT Bowen Craggs Index of Corporate Website Effectiveness («Индекс эффективности корпоративных веб-сайтов»), составленном авторитетной консалтинговой компанией Bowen Craggs & Co. Сайт Сбербанка оказался на 37 месте, обогнав обе вошедшие в рейтинг российские компании Газпром (46) и Роснефть (70). Сбербанк значительно усовершенствовал работу своего сайта с 2009 года, когда занял 60 место в рейтинге.



Кроме того, интернет-банк Сбербанка для физических лиц «Сбербанк ОнЛ@йн» занял первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2012, который является результатом всестороннего исследования российских сервисов интернет-банкинга крупнейших российских банков. «Сбербанк ОнЛ@йн» стал единственным, получившим в рейтинге оценку А, означающую, что интернет-банк является полноценной заменой отделения банка.



«Наша работа по развитию сайта уже получила высокое признание, однако в интернете год идет за пять, – подчеркнул вице-президент – директор управления общественных связей Сбербанка России Юрий Ровенский. – Мы продолжаем работу над развитием сайта и в первую очередь это касается развития интерактивной и мультимедийной составляющих».