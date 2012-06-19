Сбербанк России сообщает о введении в действие с 01 июля 2012 года новых тарифных планов на услуги брокерского обслуживания, предоставляемые физическим и юридическим лицам. Новые тарифные планы будут действовать во всех подразделениях территориальных банков Сбербанка России, которые осуществляют заключение договоров брокерского обслуживания с Инвесторами.
Для Инвесторов, заключающих новый договор по брокерскому обслуживанию, Банк с 01 июля 2012 года вводит в действие новые тарифные планы:
«Самостоятельный» – основной способ подачи поручений – через системы интернет-трейдинга QUIK или FOCUS IVonline. Данный план имеет более низкую величину тарифа. В качестве дополнительного способа подачи поручений Инвестор может также использовать телефон. Подача заявки по телефону является платной услугой.
«Активный» – основной способ подачи поручений – по телефону. Величина тарифа выше, чем в плане «Самостоятельный», так как учитывает дополнительные операционные затраты Банка при обработке поручений. Данный тариф не исключает возможность подачи поручений Инвестором и через системы интернет-трейдинга. При этом независимо от способа подачи поручений комиссия будет взиматься в соответствии с выбранным тарифным планом.
Банк продолжает обслуживать по старым тарифам Инвесторов, которые заключили договор до 01 июля 2012 года, а также предоставляет возможность Инвесторам данной категории лично выбрать наиболее приемлемый вариант обслуживания в рамках тарифных планов «Самостоятельный» и «Активный». Переход на новые тарифные планы осуществляется бесплатно.
Дополнительно обращаем внимание Инвесторов, заключивших договор до 01.07.2012 года и не осуществивших переход на новые тарифные планы, что с 01 сентября 2012 года вводятся следующие изменения в действующие тарифы на услуги по брокерскому обслуживанию:
Вводится плата за подачу заявок по телефону в размере 150 рублей за одну заявку;
Повышается плата за осуществление Банком принудительного сокращения позиции Инвестора (Офсетная сделка) в секции срочного рынка (ТС FORTS);
Изменяется тариф Банка за проведение торговых операций по поручению Инвестора на внебиржевом рынке (ТС ОТС).
В рамках брокерского обслуживания Банк с 01 июля 2012 года начинает предоставлять новую услугу – доступ к информационному ресурсу с помощью мобильных устройств. Единовременная плата за подключение данной услуги составит 1000 рублей.
Более подробно об изменениях в действующих тарифах на услуги по брокерскому обслуживанию, предоставляемые Банком физическим и юридическим лицам, можно ознакомиться в разделе «Брокерские услуги» интернет-сайта Банка http://www.sberbank.ru/.
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