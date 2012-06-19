Сбербанк получил международную награду в области нумизматики

Сбербанку вручена награда «За вклад в развитие рынка памятных монет в России» VI международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие». Награждение состоялось в рамках Третьей международной конференции Coins-2012, прошедшей в Москве.



Сбербанк – лидер по продаже памятных и инвестиционных монет в стране. Как Генеральный партнёр XXII Олимпийский и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи Сбербанк обладает эксклюзивным правом продажи монет из драгоценных металлов, посвящённых Играм 2014 года, на территории России. Монетная программа, разработанная Банком России совместно с Оргкомитетом «Сочи 2014», включает в себя 43 наименования монет из драгоценных металлов, в том числе 24 серебряных и 19 золотых. Из них 34 – памятных и 9 – инвестиционных.



Сбербанком установлены партнерские отношения с крупнейшими производителями монет из драгоценных металлов из Австралии, Австрии, Голландии, Великобритании, Германии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Польши, Белоруссии, Украины, Финляндии, Швейцарии, США, Южной Африки.



Начальник Управления развития комиссионных операций Сбербанка Владимир Таранков, получая награду престижного конкурса «Монетное созвездие», заявил, что рынок национальных и иностранных монет в России очень молодой, но динамично развивается. И этому в немалой степени содействует Сбербанк. «В среднем прирост ежегодного бизнеса составляет порядка 15 процентов. Предпочтения у клиентов самые разные. Поэтому Сбербанк предлагает широкую линейку монет. Сейчас это 1500 различных продуктов, которые доступны для наших клиентов. В этой работе задействовано порядка 10 тысяч филиалов нашего банка – от Калининграда до Владивостока. Благодаря филиальной сети Сбербанка те прекрасные монеты, которые выпускаются Центральным Банком, российскими и зарубежными монетными дворами доступны на всей территории нашей страны».



В отделениях Сбербанка можно приобрести монеты, выпущенные Банком России, а также 30 ведущими зарубежными производителями. Ассортимент монет постоянно расширяется: если в 2007 году клиенты могли приобрести 520 наименований монет, то в 2012-м – уже более 1500. В марте в Санкт-Петербурге открылся новый специализированный офис продажи памятных монет из драгоценных металлов, отчеканенных на российских и зарубежных монетных дворах.