На Петербургском международном экономическом форуме состоялся Деловой завтрак Сбербанка

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбербанк совместно с ВЭФ провел Деловой завтрак на тему «Старая повестка нового Правительства… Шансы на успех?» Модератором мероприятия выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф, который отметил беспрецедентное количество членов Правительства РФ, принявших участие в традиционном Деловом завтраке Сбербанка, – сразу 8 человек.



Перед началом дискуссии Герман Греф привел данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного РИА «Новости». Согласно опросу, по мнению россиян, приоритетами в работе нового кабинета министров должны стать вопросы социальной сферы: повышение благосостояния граждан (17%), улучшение качества медицинского обслуживания (16%), образования (14%), преодоление проблемы безработицы (10%), внимание к пенсионному обеспечению (10%), молодежной политике (8%), сфере жилищно-коммунального хозяйства (7%), социальной политике в целом (8%).



Почти 19% россиян убеждены, что новое правительство РФ будет работать эффективнее, чем предыдущее. Более половины - 56% считают, что новый кабмин будет работать не лучше и не хуже предыдущего.



Первым из членов правительства перед участниками мероприятия выступил министр экономического развития РФ Андрей Белоусов. По его мнению, новая повестка правительства диктуется тремя обстоятельствами: не прогнозируется рост добычи нефти, остро назрела радикальная модернизация социальной сферы, на рынки оказывает значительное влияние поток негативных новостей из Европы. «Наши приоритеты – улучшение предпринимательского климата, реформирование системы государственного правления, приватизация», – отметил Андрей Белоусов.



Последующее за выступлением Андрея Белоусова интерактивное голосование среди участников Делового завтрака показало, что 72% опрошенных считает: чтобы обеспечить благосостояние людей, нужна диверсификация экономики.



Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что, по его мнению, необходимо приложить усилия для привлечения инвестиций в новые месторождения.



«Миссия Минфина заключается в том, чтобы обеспечить макроустойчивость, выработать бюджетные правила, которые позволят определять расходы государства по простым и прозрачным принципам, – убежден министр финансов РФ Антон Силуанов. – Необходимы не дополнительные бюджетные влияния, а грамотное распределение имеющихся ресурсов».



Министр транспорта РФ Максим Соколов определил главную цель возглавляемого им министерства следующим образом: «Основные показатели моей работы – в привлечении частных инвестиций в каждую из отраслей транспорта – если не в разы, то на существенные проценты».



Следующее интерактивное голосование показало, что среди участников мероприятия существует два самых популярных способа преодоления коррупции: реформирование судебной системы и публичное осуждение высокопоставленных коррупционеров.



Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что видит две основные задачи в своей сфере: ликвидацию цифрового неравенства между крупными городами и небольшими населенными пунктами и развитие в России электронных услуг.



«Основная конкуренция в 21 веке происходит за интеллект, – констатировал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. – За последние 20 лет мы полностью утратили конкурентоспособность в образовании и науке. На повестке дня – радикальные изменения: структурные, институциональные, содержательные».



Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что является непримиримым противником так называемой «палочной системы», и отметил, что о результатах реформы в возглавляемом им министерстве можно будет говорить тогда, когда жители и гости России будут чувствовать себя в нашей стране более безопасно.



«Задача правительства – найти общественный консенсус, и он будет найден», – заявил Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.



«Я думаю, состоялась очень полезная дискуссия, – подвел итог мероприятия Герман Греф. – Уважаемые члены правительства, извините за острые вопросы, но требования к вам очень высокие, и времени на раскачку нет».



Мероприятие транслировалось в прямом эфире на телеканале «Россия-24», на сайтах Сбербанка и РИА «Новости».