Сбербанк России – Генеральный партнер XVI Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ 2012» – представил на Форуме свой новый стенд «Будущее наступает сегодня!».Основная идея стенда - космический корабль, летящий во вселенной, символизирующий амбициозные цели, грандиозные планы на пути Сбербанка к своей стратегической цели – стать одной из ведущих финансовых компаний мира.Традиционно на своем стенде Сбербанк представляет самые передовые финансовые технологии. В этом году – это инновационное решение для малого и среднего бизнеса «Деловая среда». Проект «Деловая среда» представляет собой уникальную программу создания комплексной инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, построения технологически нового для российского бизнеса и общества киберпространства.Основной задачей проекта является формирование и развитие малого предпринимательства.Посетитель стенда может с помощью сенсорного экрана создать в нем «бизнес своей мечты»: выбрать вид бизнеса, его фирменный стиль (визуальный образ) и дать ему название, а также получить дополнительные сервисы по развитию бизнеса.«Сбербанк возлагает большие надежды на проект «Деловая среда» - это более 20 уникальных интернет-сервисов для ведения бизнеса: в онлайн-режиме клиенты смогут управлять фирмой, персоналом, взаимодействовать с государством, повышать квалификацию, искать партнеров, поставщиков и заключать сделки», – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф.На стенде банка также можно ознакомиться с презентацией об уникальном Центре продажи монет из драгоценных металлов в Санкт-Петербурге и каталогом олимпийских монет, посвященных играм в СОЧИ 2014.