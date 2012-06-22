«Базовый Элемент», Сбербанк России и Changi Airports International создали совместное предприятие по управлению аэропортами

Группа «Базовый Элемент», одна из крупнейших диверсифицированных бизнес-групп в России, ОАО «Сбербанк России», крупнейший банк в России, и Changi Airports International, стопроцентное дочернее предприятие Changi Airport Group, одного из ведущих операторов аэропортов в мире, в рамках Петербургского международного экономического форума, подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия по управлению аэропортами.



В рамках совместного предприятия (СП) доля «Базового Элемента» составит 50%+ 1 акция, Changi Airports International - 30%, ОАО «Сбербанк России» будет принадлежать 20% -1 акция.



«Базовый Элемент» вносит в СП аэропорты в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, суммарная стоимость которых превышает 500 млн долларов США.



Ключевыми задачами созданного СП является развитие аэропортов Краснодарского края, обеспечение высокого качества обслуживания авиакомпаний и пассажиров, увеличение капитализации существующих активов, а также дальнейшее расширение портфеля аэропортовых активов.



Олег Дерипаска, Генеральный директор компании «Базовый Элемент», сказал: «Мы рады сотрудничеству со Сбербанком России и Changi Airports International. «Базовый Элемент» уже многое сделал для развития аэропортов Краснодарского края в преддверии Олимпийских Игр 2014 года. Вместе с партнерами по СП мы сможем добиться гораздо большего, превратив аэропорты Краснодарского края - воздушные ворота сочинской Олимпиады – в высокоэффективные и высокотехнологичные авиационные предприятия, обеспечивающие безопасность, комфорт для пассажиров и качество обслуживания воздушных судов в соответствии с лучшими мировыми стандартами».



Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф прокомментировал: «Участие в высокопотенциальном аэропортовом бизнесе является частью нашей инвестиционной стратегии. Мы уверены в перспективах роста стоимости этих активов, учитывая развитие туризма в Краснодарском крае, а также крупные спортивные события международного уровня, которые регион примет в ближайшие годы».



«Это партнерство является для нас стратегическим шагом по выходу на российский рынок. Мы рады возможности работать вместе с «Базовым Элементов» и Сбербанком и продолжать развивать аэропорты Краснодарского Края. У нас большой опыт управления аэропортами и оказания консалтинговых услуг во многих странах. Наша задача - привнести в проект лучшие технологии обслуживания пассажиров, управления, развития и планирования аэропортов», - отметил Генеральный директор Changi Airports International Лианг-Сонг Лим.