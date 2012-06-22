Сбербанк России и компания Microsoft объявили о продлении пятилетнего соглашения

Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф и глава корпорации Microsoft Стив Баллмер договорились о продлении пятилетнего корпоративного соглашения. В ходе встречи в Рэдмонде главы двух крупнейших компаний определили приоритетные направления сотрудничества, а также согласовали программу лицензирования и ее условия в рамках Microsoft Enterprise Agreement. Действие соглашения распространяется на всю структуру Сбербанка, включая дочерние предприятия в России, СНГ, странах Центральной и Восточной Европы, Индии Китае и др.



«Стратегия развития Сбербанка включает в себя технологическое обновление банка и "индустриализацию" систем и процессов, а также существенное повышение операционной эффективности, – отметил Виктор Орловский, старший вице-президент Сбербанка России. – Важнейшую роль в этом играют современные ИТ-технологии. Продление соглашения с Microsoft даст нам возможность использовать новейшие продукты и решения компании на всех устройствах во всех отделениях банка в России и мире. Программа лицензирования и ее условия, согласованные Сбербанком и Microsoft, позволят делать это наиболее эффективно».



Пятилетнее соглашение предусматривает обеспечение потребностей банка необходимым количеством лицензий с учетом выхода новых версий продуктов и решений Microsoft, начиная с рабочих мест пользователей и банкоматов и заканчивая серверными системами. Более того, в контракте учтены планы банка по построению мега-ЦОДа на территории иннограда Сколково, при развертывании которого будут использованы облачные технологий Microsoft.



«Подписание Корпоративного лицензионного соглашения с ОАО «Сбербанк России» – это еще один шаг по расширению нашего стратегического сотрудничества. Мы гордимся достигнутыми договоренностями, которые открывают новую перспективу для дальнейшего партнерства наших компаний, – отмечает Николай Прянишников, президент Microsoft в России. – Мы рады, что наши новейшие технологии помогут ОАО «Сбербанк России» реализовать стратегию развития, включая расширение присутствия банка на международной арене. Продукты и решения Microsoft позволят Сбербанку оставаться инновационным лидером финансовой индустрии, а также дадут возможность существенно повысить эффективность и производительность труда».



Программа корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agreement предназначена для организаций, которые готовы выбрать платформу Microsoft в качестве корпоративного стандарта. Важным преимуществом такого варианта лицензирования является подписка Software Assurance, позволяющая использовать новые версии продуктов, различные обновления для обеспечения безопасности информационной системы, множество дополнительных сервисов для развития ИТ-инфраструктуры и поддержки ее в актуальном состоянии.