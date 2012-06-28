В Астрахани открылся 1500-й офис Сбербанка нового формата

В Астрахани открыт юбилейный 1500-й офис Сбербанка нового формата. На открытии присутствовал председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов, представители администрации области и руководства банка.



Торжественную церемонию открыл председатель Поволжского банка Дмитрий Курдюков. «Переформатирование филиальной сети – один из главных проектов Сбербанка, для реализации которого мы используем только лучшие мировые банковские практики. Не просто меняется дизайн помещений и устанавливается новое оборудование – проводится переформатирование бизнеса, - подчеркнул Дмитрий Курдюков. - Наша главная цель – сделать обслуживание клиентов в банке максимально комфортным, подарить положительные эмоции, то есть сделать все, чтобы вы с радостью приходили в наши офисы, и вам хотелось сюда еще вернуться!»



В 2010 году Сбербанк открыл 21 офис нового формата, в 2011 году – уже 870. Программа переформатирования отделений Сбербанка будет завершена к концу 2015 года.



В 2011 году Сбербанк создал около девятисот круглосуточных зон самообслуживания по всей стране, изменил режим работы отделений: без обеденного перерыва работают более 8 тысяч, по выходным дням – более 9 тысяч отделений.



В основу организации новых офисов Сбербанка заложен ряд принципов, в том числе принцип разделения процессов продаж и обслуживания (транзакций). Для этого в подразделениях организуются две основные зоны обслуживания клиентов работниками банка. В зоне транзакционных операций операционно-кассовые работники осуществляют относительно простые и быстрые транзакционные операции. В зоне консультирования и продаж соответствующие относительно сложные услуги оказывают менеджеры по продажам и клиентские менеджеры.



Существенный акцент в офисах новых форматов сделан на самообслуживание клиентов. При входе в подразделение организуется расширенная круглосуточная зона самообслуживания, внутри клиентского зала устанавливаются компьютеры с доступом в интернет для самостоятельного получения клиентами необходимой информации об услугах Сбербанка, а также проведения операций через систему “Сбербанк ОнЛ@йн”.



«Разработка и внедрение новых форматов подразделений – один из ключевых элементов трансформации Сбербанка в сервисную компанию мирового уровня», – подчеркнул заместитель Председателя Правления Сбербанка России Игорь Артамонов.

