О результатах финансовой деятельности Сбербанка России по итогам I полугодия 2012 года по российским правилам бухгалтерского учета

Сбербанк России обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике Сбербанка России.



Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках за I полугодие 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года:



чистый процентный доход увеличился на 26,0%;

чистый комиссионный доход увеличился на 19,7%;

операционные доходы до совокупных резервов возросли на 25,9%;

расходы на создание совокупных резервов составили 19,1 млрд руб. против доходов от восстановления совокупных резервов в размере 17,8 млрд руб. за аналогичный период 2011 года;

операционные расходы возросли на 21,8%;

прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 230,3 млрд руб. против 211,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года;

чистая прибыль составила 183,0 млрд руб. против 171,3 млрд руб. за I полугодие 2011 года.

Чистый процентный доход по сравнению с I полугодием 2011 года увеличился на 26,0%:



Процентные доходы возросли на 30,1% за счет наращивания объемов кредитования как корпоративных, так и частных клиентов.

Процентные расходы возросли на 37,6% за счет роста объема привлекаемых ресурсов, а также более высокого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровня процентных ставок на рынке привлечения средств юридических лиц и банков.

При этом в июне по отношению к маю 2012 года процентные доходы возросли на 2,5%, а процентные расходы сократились на 2,4%.



Чистый комиссионный доход вырос на 19,7% за счет наращивания объема предоставляемых на комиссионной основе банковских услуг. Более всего – на 9,7 млрд руб. или 65% – возросли доходы по операциям с банковскими картами и эквайрингу.



Чистые доходы по операциям на финансовых рынках за I полугодие 2012 года составили16,3 млрд руб. и обеспечены главным образом доходами по конверсионным операциям.



В июне т.г. расходы на совокупные резервы составили 7,6 млрд руб., а всего с начала года – 19,1 млрд руб.



Операционные расходы увеличились по сравнению с I полугодием 2011 года на 21,8% в основном за счет административно-хозяйственных расходов и изменения уровня оплаты труда, проведенного преимущественно во второй половине 2011 года. Рост операционных доходов до резервов продолжает опережать рост операционных расходов, что положительно сказывается на показателе отношения операционных расходов к доходам – по сравнению с I полугодием 2011 года его значение снизилось с 41,2% до 39,9%.



Прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 230,3 млрд руб., чистая прибыль – 183,0 млрд руб. Оба показателя превышают соответствующие результаты прошлого года.



Активы банка с начала года выросли на 1 363 млрд руб. или на 13,0% и превысили 11,8 трлн руб.



За июнь активы увеличились на 332 млрд руб. или 2,9% преимущественно за счет роста кредитного портфеля:



В июне банк предоставил предприятиям кредиты на сумму около 450 млрд руб., всего с начала года – около 2,5 трлн руб., что на 16% больше чем за I полугодие 2011 года. Кредитный портфель корпоративных клиентов за месяц увеличился на 110 млрд руб. или 1,6% и составил около 6,85 трлн руб.

Частным клиентам в июне выдано около 170 млрд руб. кредитных средств, всего с начала года – свыше 920 млрд руб., что в 1,9 раза больше чем за I полугодие 2011 года. Портфель розничных кредитов за июнь т.г. вырос на 80 млрд руб. или 3,8% и превысил 2,2 трлн руб.

Качество кредитного портфеля в июне существенно улучшилось за счет плановой работы с проблемными активами. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов снизилась с 3,28% до 3,03%. Сохраняется достаточный уровень покрытия просроченной задолженности резервами: на 1 июля т.г. резервы по кредитам клиентов составили 627 млрд руб. и превысили объем просроченной задолженности в 2,3 раза.



Объем вложений в ценные бумаги в июне снизился на 9,1 млрд руб. или 0,6% до 1 532 млрд руб. в основном за счет акций.



В июне продолжился рост основного источника фондирования операций банка – средств физических лиц. За месяц их объем увеличился на 170 млрд руб. или 2,9% и составил около 6,1 трлн руб. Кроме того, фондирование активных операций в июне осуществлялось за счет средств Банка России, объем которых за месяц возрос на 154 млрд руб.



Средства юридических лиц в июне сократились на 43 млрд руб. или 1,7% до 2,5 трлн руб. Снижение произошло за счет краткосрочных депозитов. С начала года средства юридических лиц возросли на 352 млрд руб. или 16,3%.



Капитал банка, рассчитываемый по Положению Банка России № 215-П, за июнь сократился на 25 млрд руб. и составил 1 586 млрд руб. На снижение капитала повлияла главным образом выплата дивидендов за 2011 год по решению общего собрания акционеров (-47 млрд руб.).



Достаточность капитала на 1 июля 2012 года находится на уровне 13,7%.