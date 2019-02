Сбербанк занял первые места по ключевым показателям среди самых надежных банков мира

Согласно рэнкингу 1000 крупнейших банков мира за 2011 год, опубликованному журналом The Banker, Сбербанк занял первые места по ключевым показателям среди самых надежных банков мира. Так, Сбербанку принадлежат первые места по рентабельности собственного капитала (ROE), рентабельности активов (ROA), соотношению кредитов к активам (loans to assets) среди 50 самых надежных банков по размеру капитала первого уровня. Кроме того, Сбербанк занял 7 место среди самых надежных банков по соотношению операционных расходов к операционным доходам (cost/income). По прибыли Сбербанк в 2011 году стал 11 банком в мире.



Главный редактор The Banker Филип Александер отметил, что Сбербанку удалось показать небывалую прибыльность, к тому же приобрести актив в Восточной Европе (Volksbank International).



«Результаты исследования, проведенного влиятельным финансовым изданием, на наш взгляд, вполне объективно отражают усиление позиций Сбербанка на мировом рынке», – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф.



Рэнкинг журнала The Banker формируется по методике Базельского банка международных расчетов. Основным критерием является капитал первого уровня (уставный фонд плюс нераспределенная прибыль).



В мае 2012 года Сбербанк признан самым дорогим российским брендом, заняв 74 место в рейтинге самых дорогих мировых брендов, опубликованном Millward Brown Optimor (МВО). Согласно исследованию MBO, стоимость бренда Сбербанка составляет $10,65 млрд.



В феврале 2012 года Сбербанк занял второе место в рейтинге компаний по доходности акций за последние 10 лет, опубликованном журналом «The Economist». Более высокий показатель был отмечен только у компании Apple.