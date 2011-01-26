При поддержке Сбербанка проходит "Национальный конкурс по экономике" для студентов и молодых специалистов Сбербанк России выступил Генеральным партнером "Национального конкурса научных и инновационных работ по теоретической и прикладной экономике", учрежденного Фондом "Финансы и развитие" совместно с Российской академией наук.
Цель конкурса - создание условий для раскрытия и реализации способностей студентов вузов, молодых специалистов и ученых, поддержка и стимулирование их научной деятельности, поощрение за достижения, вовлечение в инновационную сферу путем формирования конкурентной среды, сохранение и восполнение интеллектуального потенциала России, дальнейшее развитие интеграции науки и практики. Темы конкурсных работ имеют актуальное значение для российского банковского сектора, финансовой сферы, а также общего развития российской экономики.
Прием конкурсных заявок осуществляется с 15 декабря 2010 года по 31 мая 2011 года. Ведущие экономические вузы Российской Федерации активно поддерживают конкурс и в настоящее время проводят локальные отборочные туры среди своих студентов. С момента объявления конкурса организаторам поступило 50 заявок.
Победители конкурса получат очень достойное вознаграждение и заслуженный почет. С условиями конкурса можно познакомиться на сайте Фонда "Финансы и развитие" http://www.fond-fir.ru/news/news58.php?letter=.
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