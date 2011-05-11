АМТ БАНК вводит новую кредитную программу для частных клиентов «Твоя цель»

С 25 апреля 2011 года АМТ БАНК вводит новую кредитную программу для физических лиц – нецелевой залоговый кредит на сумму до 9 млн. рублей (или до 300 тысяч долларов США) под залог квартиры в многоквартирном доме, расположенном в 11 регионах присутствия Банка.

Кредит выдается сроком на 10 лет. Максимальное соотношение размера кредита и стоимости имеющейся квартиры составляет 50%. Таким образом, если заемщик владеет квартирой стоимостью 5 млн. рублей, максимальный размер кредита, который может выдать банк, составляет 2,5 млн. рублей. Процентная ставка по новой кредитной программе составляет 12-13% годовых в долларах США и 16-17% годовых в рублях в зависимости от способа подтверждения дохода.

Заемщиками по данной кредитной программе могут стать как наемные служащие, подтверждающие свой доход справкой 2НДФЛ или по форме банка, так и индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса с долей более 25% в капитале предприятия.

