ДО "Таганский" - 6 лет!

1 июня 2011 года Дополнительный офис «Таганский» ООО «АМТ БАНК» отметит 6 лет с начала работы. Сегодня ДО «Таганский» является центральным офисом банка и занимает одну из лидирующих позиций по размеру клиентской базы.

В честь дня рождения клиенты дополнительного офиса получат сувениры от банка, а в 17-00 1 июня 2011 года в операционном зале ДО «Таганский» состоится розыгрыш ценных призов.

Мы будем рады, если вы разделите этот праздник с нами!

Дополнительная информация – по телефону (495) 363 00 50, а также в ДО «Таганский»: г. Москва, 1-й Гончарный переулок, 8 стр.6

