АМТ БАНК совместно с издательским домом «Евгений Сивков» и компанией «Такском» приглашает на бесплатный семинар по налоговому планированию «НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА НАЛОГАХ – ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА!»
Семинар пройдет 24 июня 2011 года в Центральном доме предпринимателей по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 47/24, м. «Красные ворота». В семинаре могут принять участие представители компаний и предприниматели. Лектор – известный бизнес-тренер Евгений Сивков.
На семинаре будут рассмотрены всевозможные льготы и преференции, которые предусмотрены налоговым кодексом РФ для юридических лиц, а так же практика их применения. Особое внимание будет уделено так называемым «золотым» изменениям налогового законодательства, вступившим в силу в 2010 году.
Кроме того, участники семинара ознакомятся с новыми возможностями электронного документооборота: порядком выставления и получения счетов-фактур в электронном виде, юридически значимым обменом электронными документами между хозяйствующими субъектами и особенностями процедуры истребования налоговыми органами документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Получить более подробную информацию и пройти регистрацию для участия в семинаре можно по ссылке: http://nationalsystem.ru/seminars/detail.php?ID=14536 или позвонив в контакт-центр АМТ БАНКА 8-800-333-82-82; (495) 363 00 50.
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