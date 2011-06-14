АМТ БАНК предоставил возможность оформить ипотеку с использованием сертификатов МСК

ООО «АМТ БАНК» повышает доступность ипотечного кредитования. С 1 июня 2011 года клиенты банка могут оформить ипотечный кредит с первоначальным взносом в 5% от стоимости квартиры. Такая возможность предоставляется клиентам, имеющим сертификат материнского семейного капитала (МСК). Для этой категории заемщиков размер предоставляемого кредита может быть увеличен до 95% от стоимости квартиры за счет использования средств МСК для частичного досрочного погашения займа.

Согласно обновленным условиям, АМТ БАНК может предоставить кредит, увеличенный на сумму МСК, при этом размер средств МСК составляет до 10% от стоимости квартиры. После выдачи кредита заемщик подает заявление в Пенсионный фонд на выплату средств МСК, а Пенсионный фонд перечисляет их банку в счет частичного досрочного погашения кредита.

