АМТ БАНК вводит льготные тарифы по аккредитивам для расчетов по ипотеке

С 30 мая 2011 года АМТ БАНК вводит новые льготные тарифы для оформления сделок по ипотеке с использованием документарного аккредитива в рамках ипотечной программы банковского кредитования. Комиссия за открытие такого аккредитива составляет всего 0.1% от суммы сделки (минимум 1 000 рублей, максимум – 2 000 рублей), при этом все прочие комиссии по аккредитиву отменяются.



– Аккредитив достаточно просто оформить; он обеспечивает безопасность расчетов. Это надежный и более доступный для клиентов способ заключения сделок по сравнению с сейфовыми ячейками, – говорит начальник отдела документарных операций и гарантий АМТ БАНКА Ирина Сидорова.



Оформление аккредитива происходит в течение 1 рабочего дня. Для открытия аккредитива клиенту достаточно прийти в банк с документом, удостоверяющим личность, и договором купли-продажи недвижимости. Заявление на открытие аккредитива клиенту помогут оформить уже в банке.



Суть услуги в том, что денежные средства покупателя размещаются на специальном счете банка для последующего перевода продавцу при соблюдении оговоренных условий аккредитива. Продавец получает деньги после предоставления документов по аккредитиву, подтверждающих факт перехода прав собственности на недвижимость в собственность покупателя.



Срок аккредитива определяется в зависимости от срока оформления перехода права собственности на недвижимость. При несоблюдении условий аккредитива со стороны продавца после истечения срока аккредитива деньги возвращаются на счет покупателя в течение одного дня.





