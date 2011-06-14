АМТ БАНК отменяет комиссии за досрочное погашение ипотечных кредитов

АМТ БАНК смягчает условия ипотечного кредитования: с 10 мая 2011 года банк отменяет комиссии за досрочное погашение ипотечных кредитов в рублях и долларах США.



До вступления в силу новых условий комиссия за досрочное погашение ипотечного кредита составляла 2000 рублей или 75 долларов США за каждый взнос, внесенный клиентом по ипотечному кредиту досрочно. Кроме того, с 10 мая 2011 года АМТ БАНК сокращает мораторий на досрочное погашение ипотечных кредитов с 12 до 6 календарных месяцев со дня выдачи кредита.



Согласно обновленным условиям, по кредитам, выданным в рублях, сумма частичного досрочного погашения ипотечного кредита должна составлять не менее 60 000 рублей (для клиентов в Москве и Московской области), 45 000 рублей (для клиентов в Санкт-Петербурге) и 30 000 рублей (для клиентов, обслуживающихся в остальных регионах присутствия АМТ БАНКА).



По кредитам, выданным в долларах США, сумма частичного досрочного погашения ипотечного займа составляет не менее 2200 долларов США (для клиентов в Москве и Московской области), 1650 долларов США (для клиентов в Санкт-Петербурге) и 1100 долларов США (для клиентов, обслуживающихся в остальных регионах присутствия банка)

