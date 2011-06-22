АМТ БАНК продлевает снижение комиссии за выдачу ипотеки до конца лета

До 31 августа 2011 года комиссия за выдачу ипотечного кредита в АМТ БАНКЕ снижена с 1.5% до 1% от суммы займа. Минимальный размер такой комиссии сегодня составляет 10 тысяч рублей или 350 долларов США. При этом рассмотрение заявок по ипотеке осуществляется бесплатно; снятие денежных средств со ссудного счета клиента при выдаче кредита также осуществляется бесплатно.



Напомним, что АМТ БАНК выдает кредиты на покупку квартир на вторичном рынке и в новостройке на срок от 7 до 25 лет. Диапазон ставок в рублях составляет 11.00-13.25% и в долларах 8.00-9.5% годовых в зависимости от срока кредитования, способа подтверждения дохода и размера первоначального взноса.



С 1 июня текущего года клиенты могут оформить ипотечный кредит с первоначальным взносом в 5% от стоимости квартиры при условии предоставления сертификата материнского семейного капитала (МСК). Для этой категории заемщиков размер предоставляемого кредита может быть увеличен до 95% от стоимости квартиры.

