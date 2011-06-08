БАНК УРАЛСИБ получил награду "За самую высокую деловую активность" в сфере кредитования малого и среднего бизнеса

БАНК УРАЛСИБ получил награду "За самую высокую деловую активность" в сфере кредитования малого и среднего бизнеса. Церемония награждения состоялась на VI ежегодной конференции "Финансирование малого и среднего бизнеса", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА".

Вручая диплом, Заместитель Генерального директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Павел Самиев отметил, что УРАЛСИБ в 2010 году активно кредитовал малый и средний бизнес, о чем свидетельствует тот факт, что объем ссуд, выданных Банком данному сегменту за год, более чем в три раза превысил остаток задолженности на начало года. "УРАЛСИБ работает с малым и средним бизнесом и в Москве, и в регионах. Мы желаем Банку успешного развития программ кредитования МСБ в дальнейшем", — сказал Павел Самиев.

Конференция собрала на одной дискуссионной площадке частных предпринимателей и участников рынка финансирования малого бизнеса: банки, факторинговые, лизинговые и страховые компании, а также представителей отраслевых министерств и ведомств. Принимая участие в круглом столе "Финансирование малого и среднего бизнеса: пост-кризисный ландшафт", Заместитель Председателя Правления БАНКА УРАЛСИБ Илья Филатов отметил: "Мы оцениваем темпы роста рынка кредитования в 2011 – 2012 годах на уровне 20-30% в год. Уверены, что это вполне достижимые результаты, и рынок кредитования малого бизнеса на общем фоне новой инвестиционной волны в нашей экономике обладает соответствующим потенциалом. Свою задачу мы видим в разработке и продвижении продуктов, с одной стороны, понятных и удобных для клиента, с другой - обеспечивающих эффективный и технологичный кредитный процесс для банка".