9 июня для предпринимателей «Уралсиб» проводит акцию "Дни открытых идей" в формате семинара

9 июня для представителей малого и среднего бизнеса в 26 городах России БАНК УРАЛСИБ проводит специальную программу "Дни открытых идей" в формате семинара.

Вниманию предпринимателей будут предложены 7 программ кредитования, с помощью которых можно решить ключевые бизнес-задачи: "Бизнес-Экспресс", "Бизнес-Оборот", "Бизнес-Овердрафт", "Бизнес-Гарантия", "Бизнес-Инвест", "Бизнес-Авто", "Бизнес-Ипотека". Специалисты УРАЛСИБА помогут подобрать оптимальный для клиента вид кредитования, проведут предварительную оценку кредитоспособности заемщиков, проконсультируют по вопросам оформления документов.

С 23 мая 2011 года по всем кредитным программам БАНКА УРАЛСИБ снижены процентные ставки. Кроме этого, в рамках акции "Дни открытых идей" для малого бизнеса, дополнительно снижены процентные ставки по кредитным программам "Бизнес-оборот" и "Бизнес-инвест" на сумму от 1 до 15 млн рублей в зависимости от срока кредитования. Например, по программе "Бизнес-оборот" на сумму от 1 до 15 млн рублей и на срок до 6 месяцев, минимальная процентная ставка составляет 11,5%.

Каждый участник семинара "Дни открытых идей" получит сертификат БАНКА УРАЛСИБ на скидки: снижение комиссии на 0,25 – 0,5% за открытие кредитного лимита по кредитам "Бизнес-оборот" и "Бизнес-инвест" на сумму от 1 до 15 млн рублей, бесплатное открытие расчетного счета и подключение к Клиент-Банку со скидкой 50%. Срок действия скидок ограничен. Более подробную информацию можно получить по бесплатному телефону 8-800-2005520, на сайте банка www.bankuralsib.ru, а также на специальном сайте для предпринимателей www.pora-rasti.ru.

"Дни открытых идей" пройдут в Уфе, Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске, Казани, Одинцове, Сергиевом Посаде, Краснодаре, Новороссийске, Ростове, Владимире, Брянске, Орле, Челябинске, Тюмени, Нижневартовске, Кургане, Вологде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Петрозаводске, Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Томске.