Новости малого бизнеса: Осенью заработает сайт для столичного малого бизнеса

Власти Москвы обещают, что к осени этого года заработает интернет-портал, посвященный поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом заявил руководитель департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Алексей Комиссаров.

В конце апреля была принята московская целевая программа развития и поддержки МСБ в 2011 году. В частности, предполагается, что город будет активно помогать инновационным предприятиям и другим компаниям малого бизнеса, компенсируя процентные ставки по ссудам. В планах предусмотрено и создание специального интернет - ресурса для МСБ.

По словам Комисcарова, это будет сайт для «чайников», начинающих бизнесменов. На нем разместят информацию о бесплатных юридических консультациях, субсидиях и т.д.

"У нас есть два ресурса - первый - это сайт департамента, ресурс достаточно строгий и официальный. Что касается портала, то его мы планируем делать на базе существующего, который находится по адресу www.mbm.ru "Малый бизнес Москвы", - рассказал глава департамента.