ЗАО КБ «Ситибанк» выбран партнером HSBC по сворачиванию розничных банковских операций в России

HSBC рекомендует всем своим российским клиентам перейти на обслуживание в Ситибанк

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (PP)» (HSBC) объявляет о назначении ЗАО КБ «Ситибанк» банком-партнером по сворачиванию операций по обслуживанию физических лиц в России. Розничные клиенты HSBC в Москве и Санкт-Петербурге смогут перевести свои банковские счета на обслуживание в Ситибанк согласно обычной процедуре открытия счетов. Условия перевода для банков пока не разглашаются и будут зависеть от окончательного количества переведенных на обслуживание в Ситибанк клиентов и объема средств на счетах.

Также HSBC объявляет о продаже Ситибанку портфеля определенных подразделений своего розничного бизнеса в России. Общий объем портфеля, подлежащего продаже, составил порядка 305,8 млн рублей (10,7 млн долларов) по состоянию на 31 марта 2011 года.

Новые клиенты получают доступ более чем к 50 отделениям и 450 банкоматам Ситибанка в 11 городах России. Они смогут воспользоваться современными продуктами и услугами банка, передовым мобильным и интернет-банкингом.

