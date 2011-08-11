Седьмой ежегодный конкурс «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства»

Фонд Citi и Российский Микрофинансовый Центр объявили о начале приема заявок для участия в седьмом ежегодном конкурсе «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства».

Конкурс среди предпринимателей будет проходить с 1 августа по 30 декабря 2011 года. Его цель — поощрение преуспевающих микропредпринимателей и наиболее эффективных организаций микрофинансирования, а также привлечение внимания общественности и государственных органов к сфере предпринимательства и микрофинансирования. Конкурс является частью глобальной программы поощрения достижений малого бизнеса, проводимой Фондом Citi в 28 странах мира.

В этом году призовой фонд премии был увеличен и превысил 800 000 рублей. Премии вручаются победителям на дальнейшее развитие их бизнеса. «Наш опыт в развивающихся странах подтверждает, что именно микропредпринимательство может стать одним из самых эффективных способов борьбы с бедностью. Но в России развитие микропредпринимательства преследуют еще более важную цель - развития культуры предпринимательства, без которой невозможен качественный рывок в модернизации и диверсификации экономики.

За шесть лет в конкурсе приняли участие более 750 номинантов из различных регионов России. Это предприниматели, которые на микрозаймы сумели создать собственный социально-значимый бизнес, а также наиболее эффективные организации микрофинансирования и профессиональные эксперты. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в феврале 2012 г. в Москве (дата и место проведения будут объявлены дополнительно).

Конкурсная документация размещена на сайте Российского Микрофинансового Центра www.rmcenter.ru

