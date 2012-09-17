Дорогие Клиенты, поделитесь своим мнением!
В рамках ежемесячного конкурса на лучший отзыв в разделе «Народный рейтинг»
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=5306 мы просим вас
поделиться своим опытом общения с сотрудниками контактного центра
Промсвязьбанка.
Также будем благодарны, если вы расскажите, что для вас особенно важно при
обращении в контактные центры различных организаций.
Эта информация поможет нам создать Лучший контактный центр и
соответствовать этому высокому званию.
Авторы лучших отзывов получат сувениры от Банка.
Будем ждать Ваши отклики и пожелания.
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