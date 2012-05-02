Объявляем победителей очередного конкурса на самый интересный отзыв о Промсвязьбанке.
Ими стали трое авторов, отметивших хорошее качество обслуживания в Банке,
готовность Банка решать вопросы клиентов и высказавших свои пожелания о
том, над чем нам следует еще поработать.
"Быстро, четко, результативно"
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3709789
"Общие впечатления о последних месяцах общения с банком"
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3725562
"Все меняется"
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3735956
Авторы данных отзывов получат на выбор: билеты на IV Международный
музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Ярославле или сувенирную продукцию
Банка.
В мае мы продолжим конкурс интересных отзывов клиентов, победители майского
конкурса также получат призы от Банка.
Писать отзывы рекомендуем тут
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=5306.
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