Объявляем победителей очередного конкурса на самый интересный отзыв о Промсвязьбанке.Ими стали трое авторов, отметивших хорошее качество обслуживания в Банке,готовность Банка решать вопросы клиентов и высказавших свои пожелания отом, над чем нам следует еще поработать."Быстро, четко, результативно""Общие впечатления о последних месяцах общения с банком""Все меняется"Авторы данных отзывов получат на выбор: билеты на IV Международныймузыкальный фестиваль Юрия Башмета в Ярославле или сувенирную продукциюБанка.В мае мы продолжим конкурс интересных отзывов клиентов, победители майскогоконкурса также получат призы от Банка.Писать отзывы рекомендуем тут