Друзья, поделитесь своими впечатлениями!
Продолжаем традицию проведения ежемесячного конкурса на лучший отзыв в
разделе «Народный рейтинг»
http://www.banki.ru/services/responses/bank/promsvyazbank/?PAGEN_1=12&SIZEN_1=10#browse
В этом месяце мы просим вас рассказать о своем опыте обслуживания в офисе
Банка, поделиться своими впечатлениями и предложениями по развитию сервиса
в наших офисах.
Конкурс продлиться весь ноябрь, автору самой интересной истории подарим
книгу Стива Возняка и Джины Смит «Неизвестный Стив. История Apple и ее
сооснователя из первых рук».
Ждём Ваши отзывы и пожелания.
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