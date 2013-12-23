Приближаются долгожданные Новогодние праздники!
В преддверии этих событий мы проводим новогодний конкурс на лучшую историю
о том, как прошел Ваш 2013 год вместе с ПСБ.
Будем ждать ваши отзывы в Народном рейтинге:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/promsvyazbank/?PAGEN_1=4&SIZEN_1=10#browse
Автору самого интересного отзыва подарим подарок – ёлочную игрушку ручной
работы.
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Победителем ноябрьского конкурса стал автор отзыва:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=5834870&PAGEN_1=2
Приз победителю – книга Стива Возняка и Джины Смит «Неизвестный Стив. История Apple и ее сооснователя из первых рук».
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