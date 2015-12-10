Приветствуем, друзья!
До нового года осталось совсем немного! Этот год был не простым для всех нас. В это время мы вспоминаем все то, что с нами произошло в уходящем году, анализируем и думаем, чего нам ожидать от нового года.
Подводя итоги уходящего года, предлагаем вам поделиться с нами историей, оставившей положительные впечатления о нашем банке, сотрудниках, которые помогали вам найти правильное решение и в целом о сотрудничестве с нами.
Авторам 10-ти самых интересных и содержательных историй, которые будут первыми зачтены Банки.ру, обещаем ценные подарки от Промсвязьбанка.
Приз – подарочная карта «М-Видео», отличный подарок к Новому году!
Конкурс продлится до 25 декабря (включительно).
С нетерпением будем ждать ваши истории в Народном рейтинге: http://www.banki.ru/services/responses/bank/promsvyazbank
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