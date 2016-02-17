Дорогие друзья!
Приближаются два замечательных праздника: День защитника Отечества и Международный женский день, в преддверии которых объявляем конкурс:
1. «Банк глазами мужчины» (с 17 февраля по 28 февраля);
2. «Банк глазами женщины» (с 29 февраля по 11 марта).
Поделитесь с нами своими историями, оставившими положительные впечатления от обслуживания в офисах нашего Банка, по телефону или через интернет на одну из указанных тем.
Победителям и участникам конкурса обещаем призы:
• Подарочные карты номиналом 5000 рублей - авторам 10-ти историй ( 5 «мужских» и 5 «женских»), которые будут первыми зачтены модераторами сайта Банки.ру.
• 2000 бонусов в рамках программы PSBonus – авторы остальных зачтенных отзывов, оставленных в период проведения конкурса.
• 1000 бонусов в рамках программы PSBonus – авторы отзывов, оставленных в период проведения конкурса, но не зачтенных модераторами сайта Банки.ру.
Конкурс продлится с 17 февраля до 11 марта (включительно).
С нетерпением ждем ваши истории в Народном рейтинге!
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