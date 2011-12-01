В своем блоге Филипп Ильин-Адаев написал: По инициативе Алексея Трошина подключились к проекту "Друзья банка". Не как банк, конечно, а вне конкурса. Нам ведь тоже важно собирать мнение наших посетителей. Пока Друзья Банки.ру работают в тестовом режиме, но уже позволили:а) Получить пару интересных идей;б) Понять, что пользоваться сервисом очень неудобно.Поэтому начинаем тестировать сервис на себе. Уже в ближайшие недели "Друзей банков" ждет апгрейд - часть замечаний будет устранена. Заодно поймем, как им в принципе можно пользоваться. К примеру, у ВТБ 24 и Авангарда на сайте по 1000 друзей (это только те, кто отметил, что они клиенты), у Сбербанка - почти 2000, а жизни в сообществах мало. Надо что-то менять в консерватории. Попробуем понять, что.