21 декабря бывшему главе ЦБ Виктору Владимировичу Геращенко исполнилось 74 года. Мы решили выделить эту дату в календаре Банки.ру, разыграв между нашими посетителями книги с его автографом.



Перед вами отличная живая книга с большим количеством фотографий из семейного архива. Ценность ее и в том, что в ней собраны воспоминания, отзывы как сторонников, так и оппонентов Виктора. Книга заинтересует и тех, кто любит произведения из серии ЖЗЛ.



Разыгрывается 50 экземпляров «Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко» с автографом Виктора Владимировича Геращенко. Принять участие в конкурсе очень просто, для этого нужно:



1. Правильно ответить на вопрос анкеты по ссылке .



2. Подружиться с Банки.ру в сервисе «Друзья банков», если вы это еще не сделали, нажав ссылку (для этого нужно быть зарегистрированным на сайте) .



Результаты конкурса будут опубликованы в этой записи 31.12.2011. Победителями станут первые 50 участников, выполнившие все условия. Конкурс может быть завершен досрочно в случае, если все книги будут разыграны.



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