Имена, фaмилии, никнеймы...

В своем блоге Алексей Трошин написал: На дворе уходящий 2011 год. 28 лет назад зародился интернет, 21 год назад первые биты, несущие информацию, пришли к нам в Россию (тогда - СССР). Многое изменилось, и многое ещё изменится.



Я ещё помню как работало FIDO, ночной скрежет модема и общение через домашние BBS, первые форумы, радость от виртуального общения, е-мэйла, никнейма... Моего, такого уникального



Мир изменился. Интернет изменился. Сейчас мы живём в век Facebook. Можно по-разному относится к Цукербергу, но это его творение перевернуло отношение к виртуализации. Это после него писать своё имя и фамилию в интернете стало нормально. Посмотрите в самые крупные социальные сети, как там общаются люди? В большинстве своём - не скрываясь, показывая фотографии, рассказывая о своих интересах, местах пребывания и т.д.



Таковы нынешние реалии: мы больше не невидимки в глобальной сети. Счётчики, расставленные по сайтам, видят наши передвижения. Рекламные блоки Яндекса и Гугла знают, на каких сайтах мы бываем, что ищем и предлагают нам персонализированную информацию.



Верить в то, что в современном интернете осталась приватность - наивно. Кто хочет приватности - настраивают серфинг в браузере через анонимизирующие прокси, включают в браузерах режимы приватности... Это их право. Такое же, как не указывать о себе никакой дополнительной информации. Или указывать её заведомо неверной.



Нашему сайту более 7 лет. Он менялся, меняется и будет меняться. Одно из таких изменений последних месяцев - постепенное выделение имени и фамилии наших постоянных зарегистрированных пользователей в качестве более важной информации относительно никнеймов (логинов). Это значит, что при отображении информации о пользователе в первую очередь будет показываться его имя и фамилия, а затем - никнейм. Постепенно. Сервис за сервисом. Кроме форума, естественно



Привычки менять непросто. И не всегда нужно. Да мы и не настаиваем. Колхоз ведь, как говорится, дело добровольное Но мы рады и приветствуем тех, кто заполняет о себе в профиле больше информации. Мы рады, что можно обращаться к членам сообщества персонально, по имени. Это правильно.



PS В начале следующего года у нас появятся дополнительные способы авторизации на сайте через социальные сети. В их числе Facebook, Google+, МойМир. Но это уже тема для отдельной истории...



PPS Спасибо всем, кто дочитал до этих строк Хочу поздравить вас с наступающим новым годом!



P3S Не смог удержаться, хочу процитировать выдержку из статьи. Она немного про другое, но тем не менее, как мне кажется, довольно показательна: «В детстве, читая «Золотую ветвь» Джорджа Фрэзера, я посмеивался над верованиями первобытных народов, которые придавали имени собственному такое значение. Освежив в памяти этот текст, я нашел в книге соответствующую главу, она целиком посвящена табу на имена и начинается так: «Первобытный человек, не будучи в состоянии проводить четкое различие между словами и вещами, как правило, воображает, что связь между именем и лицом или вещью, которую оно обозначает, является не произвольной и идеальной ассоциацией, а реальными, материально ощутимыми узами, соединяющими их столь тесно, что через имя магическое воздействие на человека оказать столь же легко, как через волосы, ногти или другую часть его тела. Первобытный человек считает свое имя существенной частью самого себя и проявляет о нем надлежащую заботу. Североамериканский индеец, к примеру, "относится к своему имени не как к обычному ярлыку, но как к самостоятельной части своего тела (подобно глазам или зубам) и пребывает в уверенности, что от дурного обращения с именем проистекает не меньший вред, чем от раны, нанесенной какому-нибудь телесному органу. Такого же мнения придерживаются многочисленные племена, занимающие пространство от Атлантического океана до Тихого. С этим обычаем связано большое число любопытных правил, относящихся к сокрытию или изменению собственных имен". На старости лет некоторые эскимосы выбирают себе новое имя, надеясь с его помощью обрести новые силы. Туземцы племени толампу на острове Целебес верят, что, записав имя человека, вы можете вместе с ним унести и его душу. Многие из современных первобытных людей считают имена существенной частью самих себя и прилагают много усилий, чтобы скрыть свои подлинные имена и тем самым не дать в руки злоумышленников оружие против себя».



Если по каким-то причинам, вы не читали этой книги, то от всей души рекомендую вам это сделать и уже позднее найти критиков Фрэзера более позднего времени, несколько недель отличного чтения гарантированы