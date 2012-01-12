Банки.ру запускает сервис моментальных платежей

На портале Банки.ру запущен виртуальный платежный сервис terminal.banki.ru, позволяющий с помощью банковской карты оплачивать различные услуги. В настоящий момент насчитывается около 1 000 поставщиков услуг, их количество будет постоянно увеличиваться.



Данный сервис доступен не только всем посетителям портала, но и любому пользователю Интернета. Для совершения платежных операций достаточно номера банковской карты и положительного баланса на ней. К оплате принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard. Комиссия за проведение платежа будет ниже, чем в обычных терминалах: минимальная — 10 рублей, максимальная — 3,5% от суммы платежа.



Одним из преимуществ данной системы является простота и удобство ее использования. Если посетитель находится на сайте, то ему не нужно переходить в другие системы, проводить какие-либо подготовительные работы, получать коды доступа. Платежи осуществляются в режиме онлайн. Для постоянных пользователей сервиса предусмотрен личный кабинет. С его помощью можно упростить и ускорить процедуру оплаты.



Система сервиса соответствует международным стандартам безопасности платежей, которая обеспечивается шифрованием данных при передаче между системами оплаты и компьютером пользователя. При этом информация не хранится в браузере пользователя.



Техническими партнерами сервиса являются ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» (UCS) и ЗАО «Онлайн терминал».





Источник: Banki.ru

