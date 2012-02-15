Банк года – обратный отсчет

Филипп Ильин-Адаев в своем блоге написал: В понедельник мы начинаем голосование - пятый год подряд выбираем лучшие банки страны. Звучит немного пафосно, но общий смысл именно такой. До юбилейной церемонии «Банк года» остается ровно месяц, надо бы успеть проголосовать. Выбрать победителей, сжечь бумажку с их названиями и бросить в бокал с шампанским. Глядишь, финансовые проблемы обойдут стороной…



По сравнению с прошлым годом нынешний конкурс претерпит ряд изменений. Во-первых, в первом туре голосование будет проходить не в форуме, как раньше, а на странице церемонии. Каждый посетитель, зарегистрированный на сайте до 31 декабря 2011 года, получит возможность выбрать из списка банков одного победителя в каждой из номинаций. По сути, это будет закрытое голосование: никто, кроме самого посетителя и представителей администрации (при необходимости), этих результатов не увидит. На странице церемонии будут публиковаться тройки лидеров на текущий момент (без конкретных цифр, в алфавитном порядке).



На втором этапе из числа 50 пользователей сайта с наибольшим количеством благодарностей мы путем жребия определяем семерых выборщиков, которые будут приглашены в последних числах февраля в офис Банки.ру для участия в финальном голосовании. Сразу предупрежу, что оно пройдет по формуле «7+1», то есть правом голоса (равным) будут обладать семь форумчан и один представитель Банки.ру. Видимо, в моем лице. При равном распределении голосов мой голос будет решающим. Сорри…



Итоги голосования будут обнародованы 15 марта – на церемонии, куда среди прочих получат приглашения все наши выборщики.



Какие еще изменения? Номинацию «Лучший интернет-сайт», пришедшую взамен «Лучшему интернет-банку», решили-таки переименовать в «Самый технологичный банк». На сайте обитает много маньяков от технологий, которым, уверен, есть что сказать.



«Человека года» будем выбирать. Выбирать из числа трех пользователей, имеющих наибольшее количество благодарностей. Обсуждение проведем в рамках второго этапа, то есть на открытое голосование выносить не будем. Представители «тройки» в число выборщиков не войдут.



«Лицом к клиенту» - выбираем наиболее дружелюбного и эффективного представителя банка, отвечающего на вопросы посетителей в рамках «Горячей линии». Это настоящие герои, воюющие круглосуточно на стороне клиента. Ну или, как правило, на стороне. Давайте скажем им «спасибо». Все остальные номинации более-менее понятны и традиционны – их можно посмотреть на странице церемонии.



Ну и последнее. Мы за честные выборы: 146% у нас не будет. Если кто-то в этом еще не успел убедиться, спешу заверить.



P.S. Обсудить кандидатов для голосования можно на форуме Банки.ру.