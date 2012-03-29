



Перед вами отличная книга с воспоминаниями руководителей Банка России разного времени. Книга дает возможность понять, как происходили процессы реформирования главного банка страны. Эмоциональные рассказы банкиров позволяют ощутить изменение духа времени 40-х, 50-х, 80-х и наконец, 90-х годов.



Разыгрывается 45 экземпляров «Очерки истории Банка России». Принять участие в конкурсе очень просто, для этого нужно:



1. Правильно ответить на вопросы анкеты по ссылке (подсказки тут).



2. Добавить Банки.ру в друзья, нажав ссылку.



Результаты акции будут опубликованы в этой записи до 19.03.2012. Победителями станут первые 45 участников, выполнивших условия акции.



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