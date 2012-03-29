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|Перед вами отличная книга с воспоминаниями руководителей Банка России разного времени. Книга дает возможность понять, как происходили процессы реформирования главного банка страны. Эмоциональные рассказы банкиров позволяют ощутить изменение духа времени 40-х, 50-х, 80-х и наконец, 90-х годов.
Разыгрывается 45 экземпляров «Очерки истории Банка России». Принять участие в конкурсе очень просто, для этого нужно:
1. Правильно ответить на вопросы анкеты по ссылке (подсказки тут).
2. Добавить Банки.ру в друзья, нажав ссылку.
Результаты акции будут опубликованы в этой записи до 19.03.2012. Победителями станут первые 45 участников, выполнивших условия акции.
Вы можете задать любые вопросы, касающиеся условий акции в комментариях к этой публикации.
Публикация и обсуждение ответов в комментариях не приветствуется.
Друзья, конкурс завершен. Правильный ответ — 1995, микробиолог. Объявляем победителей!
kolyan125, dsh, antar, Baldplan, fadeevbiz, Zanuda, Monetizator, H21, kokorinberg, shlomo_chavez, crazycat74, test, патра, Elena.Andreevskaya, violette, GMP, kii1, repinn, lxterm, AnnaD, bayad, sheril, Lonepooh, Ramil, 1, deceiver, Maxim_Osadchy, Bkjlad4uk, Svobodniy_TA, Vaxm, Lassetti, Perevodchik, angel28, angel28, Андрей715, razumomsk, Evgina, Ingak, contrast, Sama, британец, qaq, e-b, Galtair.
Победителям разосланы электронные письма с инструкцией по указанию адреса, на который будут отправлены книги.
По всем вопросам пишите в помментариях.
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