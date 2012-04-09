По следам Банка года

Филипп Ильин-Адаев в своем блоге написал: С момента очередной церемонии прошел уже почти месяц, можно подвести какие-то итоги. Прежде всего, хочу выразить признательность своей супруге, Елене Ищеевой, которая подготовила «под ключ» отличное мероприятие. Только она знает, каких усилий ей это стоило… Благодарю также всю команду Банки.ру, задействованную в организации праздника.



Что порадовало: в этом году, пожалуй, впервые топ-менеджеры банков не ставили условием своего участия в церемонии обязательную награду. Если раньше первые лица приходили на «Банк года» только для того, чтобы получить приз, в этом, к счастью, все изменилось: формат встречи вернулся к старому «Банки.ру собирает друзей». И друзей на вечере было много. Спасибо им!



Если об организационных вопросах по следующей, 6-й церемонии думать пока рано, то порядок определения победителей можно обсудить уже сейчас. В следующем году мы вновь собираемся внести изменения в формулу голосования. Оно пройдет в два этапа. В ходе первого посетители Банки.ру определяют пятерки лучших банков в каждой из номинаций. Во втором эксперты из числа представителей Банки.ру делают окончательный выбор. Пять лет подряд мы делегировали это право посетителям сайта, наверное, настало время брать ответственность на себя.



Обещаю, что с нашей стороны это будет объективный и беспристрастный выбор.