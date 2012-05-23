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|Уникальная история банка, имеющего непрерывную столетнюю историю, успешно работающего в наши дни. Публикуемые впервые документы, эмоциональные рассказы очевидцев позволят ощутить изменение духа времени на протяжении всего ХХ века. Описываемые события происходят в разных странах и разных частях света: в Англии, Ливане, Сингапуре, Китае, США, Канаде ...
Разыгрывается 45 экземпляров «Московский народный банк. Сто лет истории». Принять участие в конкурсе очень просто. Для этого нужно:
1. Правильно ответить на вопросы анкеты по ссылке.
2. Добавить Банки.ру в друзья, нажав ссылку.
Результаты акции будут опубликованы в этой записи 20.04.2012. Победителями станут первые 45 участников, выполнивших условия акции.
Вы можете задать любые вопросы, касающиеся условий акции в комментариях к этой публикации.
Публикация и обсуждение ответов в комментариях не приветствуется.
Победителями стали:
airl, anna2812, Annastasia, antar, Baldplan, bankirka, bankirveka, Cheerokee, deceiver, dmt7665, domovyonok, elena.andreevskaya, Galtair, H21, igorek54, Innocent, Karagen007, kii1, kokorinberg, kolyan125, lawyer_civilist, lawmaster, Lonepooh, lxterm, mashulyat, Monetizator, ois1977, qaq, Repinn, ResouD, savik, savik82, schibi, shlomo_chavez, skydiver04, sokolLG, top_82@mail.ru, VeselinaTopalova, Vllo, Zanuda, Андрей Апостол, Емель, МарияМиа, патра, старик2, ТиДжи, Я лол?)))
Победителям будут разосланы электронные письма с дальнейшими инструкциями.
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