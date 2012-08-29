Подарки для вкладчиков от Банки.ру

Филипп Ильин-Адаев в своем блоге: 3 сентября на Банки.ру стартует проект «БанкЛото». Посетители сайта, выбравшие для размещения вкладов одно из «Специальных предложений» наших партнеров, получат право участвовать в ежемесячном розыгрыше призов. Такую же акцию мы проводили осенью-весной с ХКФ-Банком, и тогда она вызвала большой интерес со стороны наших посетителей.



Что изменилось. В программе участвует не один банк, а несколько. Это Банк Торгового Финансирования, Церих (с 1 сентября), а также Юниаструм Банк, предложение которого, по сути, уже не действует, но чьи вкладчики смогут рассчитывать на получение призов до окончания срока депозита. Линейка спецпредложений будет постоянно расширяться, поэтому, надеюсь, все наши посетители смогут рано или поздно найти предложение себе по душе.



Теперь о призах. Мы удвоили количество победителей – приз в размере 25 тысяч рублей каждый месяц будут получать не 5 человек, как прежде, а десять. В следующем году, не исключаю, мы вновь пополним призовой фонд. Налоги с этой суммы, по-прежнему, платит Банки.ру. Ограничений по участию в этой акции нет – все победители имеют право продолжать участвовать в розыгрышах. Таким образом, если вы победили в сентябре, никто вам не мешает попытать счастья в следующем месяце. Если вклады открыты не в одном, а в нескольких банках-участниках, ваши шансы увеличиваются.



Теперь о банках-партнерах. Мы открыты для предложений со стороны банков (контактное лицо – коммерческий директор Банки.ру Дмитрий Корчагин). Никаких «любимчиков» у нас нет. Основные условия – конкурентный продукт + специальные привилегии для посетителей Банки.ру.



Страница «БанкЛото» появится на сайте в понедельник, 3 сентября. Открывайте вклад в рамках «Специальных предложений» , регистрируйтесь для участия в розыгрыше и ждите «таблицу выигрышных номеров». Как показала практика, в первый месяц шансов на победу больше всего - пока другие не прознали…