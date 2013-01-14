



Эта книга не только подарок заслуженному юбиляру, но и попытка сохранить для потомков голоса многих известных банкиров, общественных деятелей, ученых… Выходу в свет книги в значительной степени поспособствовал Константин Николаевич Корищенко Председатель правления АКБ «Инвестбанк», один из героев аудиокниги.



Мы разыгрываем 45 экземпляров аудиокниги «Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко». Принять участие в конкурсе очень просто. Для этого нужно:



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