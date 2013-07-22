На портале Банки.ру в начале июля стартовал «Каталог банковской рекламы» – проект, который призван популяризировать банковскую рекламу, помогать маркетологам в разработке новых кампаний.
За 20 лет накопился большой объем вышедшей российской рекламы, и потребуется какое-то время на его систематизацию, форматирование, подготовку описаний и выкладку в каталог. Но время не стоит на месте, выходит все новая и новая реклама. Призываем вас стать активными участниками проекта уже на стартовом этапе. Для этого вы можете подготовить и прислать нам заполненные формуляры на рекламные материалы (видеоролики, печатную и наружную рекламу, интернет-баннеры), выходившие в 2012 и 2013 годах, а также до 2000-го (если таковые имели место). Каталог формируется в первую очередь с актуальной и исторической составляющими. Чуть позднее активно будет заполняться промежуточная часть.
Формат для высылки следующий.
1) Рекламная кампания:
– название кампании,
– год проведения,
– краткое описание кампании,
– иллюстрация: приложение файла или ссылки.
2) Рекламный материал:
– название:
– год,
– краткое описание материала,
– иллюстрация: приложение файла или ссылки.
Адрес для высылки: kbr@banki.ru.
Также механизм рейтингования публикаций подразумевает активное участие посетителей портала и экспертов в обсуждениях размещенных в «Каталоге банковской рекламы» материалов. Приглашаем воспользоваться функцией добавления комментариев.
Благодарим за содействие и сотрудничество!
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