Банки.ру запустил новую версию сервиса «Банки на карте»

Портал Банки.ру запустил новую версию сервиса «Банки на карте». С его помощью посетители портала могут найти адреса банкоматов, отделений и филиалов банков России, узнать телефоны, режим работы и иную информацию о кредитных организациях.



В основе обновленного сервиса лежит технология «Яндекс.Карты», которая включает в себя и «Народную карту» — одну из лучших в российском Интернете краудсорсинговых геоинформационных карт, которая редактируется любым зарегистрированным в системе пользователем.



Если ранее сервис «Банки на карте» охватывал только столицу, то сейчас он доступен по всей стране. В настройках поисковика можно отфильтровать вид искомого банковского объекта и запросить отобразить отдельно как отделения кредитных организаций, так и банкоматы. Также пользователь может моментально найти местоположение кредитной организации или терминала через поисковик. Кроме того, банкоматы и отделения при желании можно увидеть в виде списка.



Плюс ко всему у каждого банка в сервисе появилась визитная карточка с местом на карте и версией для печати.



В ближайшее время при помощи сервиса на карте можно будет увидеть банки не только в конкретном населенном пункте, но и в его окрестностях. Также вскоре сервис обеспечит автоматизированное нанесение на карту всех точек Сбербанка.



Обсудить новый сервис, высказать пожелания по его дальнейшему улучшению можно на форуме Банки.ру.