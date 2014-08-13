Бюро кредитных историй - новый раздел на Банки.ру

Портал Банки.ру запускает новый раздел – «Бюро кредитных историй».



В новом разделе представлена информация обо всех существующих в России бюро кредитных историй (БКИ) – их адреса, телефоны, лицензии и прочее, а также работает лента тематических новостей.



Посетители портала смогут найти ответы на все вопросы, связанные с кредитными историями: как получить кредитный отчет, что такое Центральный каталог кредитных историй, как работает скоринг заемщика и многие другие.



В новом разделе можно получить бесплатную консультацию эксперта. В настоящее время на вопросы посетителей отвечает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. В ближайшее время заработает форум, на котором пользователи смогут поделиться личным опытом сотрудничества с бюро кредитных историй, а также оставить жалобу или благодарность.



Напомним, что в конце прошлого года Банки.ру совместно с порталом Mycreditinfo.ru запустил раздел «Кредитные истории». С помощью этого сервиса пользователи могут получить свою кредитную историю в режиме онлайн, непосредственно в «Личном кабинете» на портале Банки.ру. А также – заказать справку из Центрального каталога кредитных историй, пройти скоринг для оценки возможности одобрения кредита и проверить, не находится ли автомобиль в залоге.