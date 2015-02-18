На портале Банки.ру открылся раздел "Страхование"

На портале Банки.ру открылся раздел «Страхование». Основой нового раздела стала удобная функциональная платформа для подбора страховых услуг. Посетители портала получили возможность выбирать оптимальные продукты по ряду параметров: цена, набор услуг, условия страхования и др. Найдя устраивающее его предложение, пользователь отправляет заявку напрямую в страховую компанию.



Для посетителей, которые не готовы довольствоваться стандартными условиями и располагают временем, предусмотрен второй сервис, работающий по аукционной модели: пользователь оставляет заявку на тот или иной страховой продукт и получает в течение 24 часов предложения от официальных представителей компаний, страховых агентов и брокеров, а затем выбирает из них наиболее выгодное. При этом контакты клиента видит лишь тот агент, чье предложение признано лучшим.



Раздел «Страхование» содержит информацию по автострахованию (каско и ОСАГО), страхованию имущества (квартира и дом) и путешественников (ВЗР). В ближайшее время добавятся услуги медицинского страхования, страхования жизни, здоровья, ответственности и др.



«Наша задача — сделать лучший сервис по страхованию в Рунете, помочь клиенту не ошибиться с выбором страховки, — сказал генеральный директор Банки.ру Филипп Ильин-Адаев. — И здесь нам не обойтись без «помощи зала», то есть самих посетителей. В апреле 2015 года на Банки.ру откроется специализированный «Народный рейтинг», где пользователи смогут поделиться своим опытом по общению со страховщиками».

