На портале Банки.ру открылся раздел «Страхование». Основой нового раздела стала удобная функциональная платформа для подбора страховых услуг. Посетители портала получили возможность выбирать оптимальные продукты по ряду параметров: цена, набор услуг, условия страхования и др. Найдя устраивающее его предложение, пользователь отправляет заявку напрямую в страховую компанию.
Для посетителей, которые не готовы довольствоваться стандартными условиями и располагают временем, предусмотрен второй сервис, работающий по аукционной модели: пользователь оставляет заявку на тот или иной страховой продукт и получает в течение 24 часов предложения от официальных представителей компаний, страховых агентов и брокеров, а затем выбирает из них наиболее выгодное. При этом контакты клиента видит лишь тот агент, чье предложение признано лучшим.
Раздел «Страхование» содержит информацию по автострахованию (каско и ОСАГО), страхованию имущества (квартира и дом) и путешественников (ВЗР). В ближайшее время добавятся услуги медицинского страхования, страхования жизни, здоровья, ответственности и др.
«Наша задача — сделать лучший сервис по страхованию в Рунете, помочь клиенту не ошибиться с выбором страховки, — сказал генеральный директор Банки.ру Филипп Ильин-Адаев. — И здесь нам не обойтись без «помощи зала», то есть самих посетителей. В апреле 2015 года на Банки.ру откроется специализированный «Народный рейтинг», где пользователи смогут поделиться своим опытом по общению со страховщиками».
Комментарии 0