Банки.ру запускает на портале горячую линию по страховым спорам

На портале Банки.ру теперь можно получить экспертный совет по урегулированию сложных страховых споров.



«ГлавСтрахКонтроль» подскажет пострадавшим от страховых компаний, как нужно действовать на досудебной стадии и во всех судебных инстанциях.



Эксперты «ГлавСтрахКонтроля» готовы ответить на любые вопросы, связанные со страховыми спорами. Для того, чтобы задать вопрос, необходимо нажать на значок «Задать вопрос». Раздел модерируется представителями компании.



Кто бы ни был пострадавшей от страховой компании стороной — частное лицо или организация — и в чем бы ни заключалась суть конфликта, «ГлавСтрахКонтроль» обещает разрешить его с максимальной выгодой для своего клиента.



Вопросы, не относящиеся к теме, будут удаляться.