Журналисты Банки.ру стали лауреатами Всероссийской премии финансистов «Репутация»

Обозреватели портала Банки.ру Анна Дубровская и Елена Петешова стали лауреатами престижной Всероссийской премии финансистов «Репутация».



Торжественный прием и церемония награждения прошли вечером 8 сентября в Московском театре «Et Cetera» с участием руководства Министерства финансов РФ, Банка России, крупнейших государственных и коммерческих банковско-финансовых, общественных организаций, а также ученых и журналистов.



Анна Дубровская была награждена в номинации «За объективное освещение актуальных проблем российского финансового рынка», Елена Петешова — в номинации «За лучшую журналистскую работу в области повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг».



Журналистам Банки.ру от участников профессионального финансового сообщества были вручены стелы, дипломы и памятные подарки. Также награды получили известные финансисты. Среди них — руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута, генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева, председатель правления «Открытие Холдинга» Рубен Аганбегян, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и многие другие.



Всероссийская премия «Репутация» организуется с 2010 года. Организатором премии выступает оргкомитет Всероссийского профессионального праздника «День финансиста» в лице НП «Сообщество профессионалов финансового рынка «Сапфир» и Международной общественной организации «Гильдия финансистов».